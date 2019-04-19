شكرا لقرائتكم "بند سري" في عقد كوتينيو.. يبعد برشلونة عن فان ديك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي أدرج بندا سريا في عقد بيعه للاعب البرازيلي فليبي كوتينيو لصالح برشلونة الإسباني نص فيه على أن يقوم النادي الكاتالوني بدفع 100 مليون يورو إضافية له إذا ما أراد الحصول على خدمات أحد لاعبيه في المستقبل.

يذكر أن كوتينيو انتقل الموسم الماضي إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو، وهي الصفقة التي انهالت بسببها الانتقادات على الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، حيث أنه لم يبد اعتراضا على رحيل النجم البرازيلي.

وأوضحت "ديلي ميل" أن الشرط السري المذكور سيضاعف من قيمة اللاعب الهولندي فيرغيل فان ديك، نجم ليفربول الذي يرغب برشلونة في ضمه لصفوفه.

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وتبلغ القيمة السوقية للاعب الهولندي، طبقا لما أفادت به الصحيفة البريطانية، 120 مليون يورو، ولكنها ستزيد إلى 220 مليون يورو إذا ما انتقل إلى برشلونة، طبقا للبند المذكور.

وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية، أن هذا البند يعد مستغربا وغير مألوف، خاصة وأن إنجلترا لا تدرج في عقود اللاعبين المحترفين بها بنودا خاصة بالشرط الجزائي، ولكن الصحيفة الإسبانية ألمحت في الوقت نفسه إلى أن هذا الشرط سينأى ببرشلونة بعيدا عن الدخول في صراعات مع أندية أخرى ترغب في التعاقد مع لاعبين من ليفربول

وذكرت "ديلي ميل" أن مدة سريان هذا البند محدودة، حيث ينتهي العمل به في عام 2020، طبقا للاتفاق الذي أبرمه الناديان الإنجليزي والإسباني.

وترى صحيفة "أس" أن برشلونة لن يقدم على التفاوض مع أي لاعب أخر في ليفربول قبل انتهاء مدة سريان بند الـ "100 مليون يورو"، بعد أن كان يتطلع إلى الحصول على خدمات أحد نجوم الفريق الإنجليزي، وعلى رأسهم محمد صلاح وساديو ماني وروبرت فيرمينيو واليسون بيكر وفيرغيل فان ديك.