شكرا لقرائتكم الاتحاد الهولندي يدعم أياكس ويؤجل مباريات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعززت آمال أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا عندما قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري في الأسبوع الذي يسبق مواجهة توتنهام هوتسبير في ذهاب الدور قبل النهائي.
وكان من المفترض أن يلعب أياكس ضد دي جرافشاب المهدد بالهبوط يوم 28 أبريل قبل يومين من رحلته إلى لندن لكن الاتحاد الهولندي قرر تغيير مواعيد مباريات الجولة قبل الأخيرة في الدوري، وبذلك سيمتد الموسم حتى 15 مايو .
ويتصدر أياكس البطولة بفارق الأهداف عن أيندهوفن ولدى كل منهما 74 نقطة من 30 مباراة، وتحدد لوائح الاتحاد الهولندي بحصول كل فريق على راحة يومين على الأقل بين المباريات وأن تقام جميع مواجهات الجولتين الأخيرتين في التوقيت ذاته.
وقال إيريك جوده المدير الفني للاتحاد الهولندي لموقع الاتحاد الرسمي :ناقشنا سيناريوهات مختلفة. هذا القرار تم مناقشته بين جميع الأندية لكن يجب عليهم بالتأكيد مناقشته مع الشرطة ومجالس البلدية، الأمر الجيد هو السبب وراء هذه الضرورة. أياكس في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال. أياكس لن يكون المستفيد الوحيد بل كرة القدم الهولندية كلها.
ويستضيف توتنهام منافسه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 27 أبريل بينما سيحصل أياكس على أسبوع راحة، ويملك أياكس جدولا مزدحما في محاولته لإنهاء صيامه عن الألقاب لمدة خمس سنوات بإمكانية حصد الثلاثية.
وسيلعب ضد فيليم تيلبورغ في نهائي كأس هولندا في الخامس من مايو قبل ثلاثة أيام من استضافة توتنهام في مباراة الإياب باستاد أمستردام أرينا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الهولندي يدعم أياكس ويؤجل مباريات الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.