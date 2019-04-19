شكرا لقرائتكم ميلنر واثق من تخطي برشلونة والعبور إلى نهائي الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو جيمس ميلنر لاعب ليفربول على ثقة من أن فريقه يمكنه الفوز على برشلونة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وقال إن أسلوب لعب الفريق المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز يمكن أن يسبب مشكلات لبطل إسبانيا.

وسيتوجه ليفربول، الذي شق طريقه بسهولة لتجاوز بورتو ليبلغ الدور قبل النهائي، لنو كامب لخوض لقاء الذهاب في الأول من مايو المقبل على أن تقام مباراة الإياب في أنفيلد بعدها بأسبوع في السابع من الشهر ذاته.

وقال ميلنر للصحفيين: يمكننا الفوز على برشلونة لكننا ندرك أن الأمر سيصبح في غاية الصعوبة، إنه فريق قوي ومن الصعب اللعب هناك لكنني لا أعتقد أنهم واجهوا الكثير من الفرق التي تلعب بطريقة لعب مثلنا، لعبت هناك مرتين في أدوار خروج المغلوب مع مانشستر سيتي وحققنا نتيجة إيجابية. لذا فأن الأمل يحدوني في أن يساندني الحظ للمرة الثالثة، إنه فريق عامر بالمواهب الفردية الكبيرة كما أنه فريق كبير للغاية، كامب نو استاد رائع...ومكان رائع للعب فيه في ظل أجواء عظيمة، وسيكون الأمر في غاية الصعوبة ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا لكن الأمر سيكون صعبا عليهم أيضا.

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ويتطلع برشلونة، الذي أطاح بمانشستر يونايتد بفوزه 4-صفر في مجموع المباراتين ليعبر للدور قبل النهائي، للثلاثية هذا الموسم. ويتقدم الفريق الكاتالوني بفارق تسع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الاسباني كما بلغ أيضا نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويعول ميلنر على خبرة ليفربول الأوروبية خلال اخر موسمين لتجاوز هذه العقبة. وفاز الفريق على بورتو ومانشستر سيتي وروما في مراحل خروج المغلوب الموسم الماضي ليبلغ النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

وأضاف ميلنر :على مدار الموسمين الماضيين وفي ظل الفرق التي فزنا عليها في دوري الأبطال، فإننا يجب أن نخوض المباراة بثقة بغض النظر عن مدى صعوبتها، أنا واثق أن بوسع الجميع أن يرى عامل الخبرة خلال مسيرة الفريق هذا العام وخلال المباريات التي خضناها وكانت فيها الأمور لا تسير على ما يرام، وصلنا إلى هذه المرحلة في البطولة من قبل ونعرف كيف نحقق النتائج المرجوة.

وسيتوجه ليفربول متصدر الدوري الممتاز للقاء كارديف سيتي المهدد بالهبوط يوم الأحد.