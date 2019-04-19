شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعاقد مع مدافع المحلة ومهاجم المنصورة استعدادا للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مجلس ادارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي إجراءات التعاقد مع الثنائي أحمد فهمي الجناح الأيمن لفريق غزل المحلة وكريم بدير مهاجم المنصورة وذلك في صفقتي انتقال حر بعد انتهاء عقد أحمد فهمي مع غزل المحلة وقيام كريم بدير بتسديد الشرط الجزائي لإدارة المنصورة والمقدر ب 400 الف جنيه .

وجاء توقيع الثنائي بعد مفاوضات قادها أيمن المزين المدير الفني للفريق هاتفيا مع الثنائي بعد تأكد صعود الفريق الطنطاوي للدوري الممتاز قبل ان يتدخل علاء عكاشة مدير الكرة بطنطا لانهاء صفقة الثنائي بشكل رسمي .

كما بدأ المزين في وضع خطة الاستعداد للموسم الجديد وذلك بالتعاقد مع نجوم دوري القسم الثاني قبل بداية فترة الاعداد للموسم الجديد وذلك من أجل دخول فترة الاعداد بفريق متكامل يستطيع التجانس قبل انطلاقة الموسم الجديد.