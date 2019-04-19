شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تتصارع على خدمات الغينى كارفالا هداف دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المهاجم الغينى كارفالا كايوتية صاحب الـ 28 سنة مهاجم دمنهور وهداف المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني هذا الموسم برصيد 13هدفاً دائرة اهتمام مسئولى أندية المصرى وطنطا والاتحاد السكندرى وسموحة، تمهيدا لضمه بداية من الموسم الكروى الجديد لمنافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكان مسئولو نادى طنطا والجهاز الفنى، بقيادة أيمن المزين، قد دخلوا فى مفاوضات جادة عن طريق وكيل اللاعب مع مسئولى دمنهور من أجل حسم الصفقة والحصول على خدمات المهاجم الغيني الهداف فى بطولة الدورى الممتاز بالموسم الجديد، إلا أن يبقى الخلاف على المقابل المادى هو ما يتسبب فى عدم إتمام الصفقة.

من جانبه أكد إيهاب عبد الله، رئيس نادى دمنهور، أنه لن يتم التفريط فى المهاجم الغينى إلا لأعلى عرض وأعلى سعر وعرض يليق بإمكانيات المهاجم الغينى الفنية والبدنية الكبيرة جدا، وأيضا عرض يليق باسم ومكانة نادى ألعاب دمنهور.