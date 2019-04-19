شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مجدي عبد الغني يدلي بصوته فى التعديلات الدستورية بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على المشاركه في التعديلات الدستورية برغم تواجده في تنزانيا بسب وجوده كعضو اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا تحت 17 سنة والمؤهلة لكأس العالم .

واستغل عبد الغنى فتح باب التصويت بالخارج وقام بإلادلاء بصوته بالسفارة المصرية في تنزانيا وعقب الإدلاء بصوته ناشد عبد الغنى جموع الشعب المصرى بالمشاركة في التعديلات الدستورية "إنزل وقول رأيك بكل حرية " مطالبا بالمشاركه من أجل مزيد من الاستقرار الذى تشهده البلاد في الفترة الأخيرة بعد الفترة الصعبة التي شهدتها البلاد.

Advertisements

أضاف عبد الغني أننا لا بد وأن نقدم للعالم كله صورة مشرفة تظهر مدى الحضارة والتقدم والازدهار الذى تشهده مصر فنحن منذ القدم لدينا حضارة عمرها 7 ألاف سنة من أجل الامن والأمان.