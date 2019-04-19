فرجانى ساسى لجمهور الزمالك: قريباً نرجع.. ونفرح مع بعض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على تقديم التحية لجماهير الفريق بعد الهتافات التى رددت له أمام الإسماعيلى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.
ووجه ساسى رسالة لجمهور الزمالك عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"شكر لجمهور الزمالك الوفى وحبكم ليا على راسى وقريب نرجع ونفرح مع بعض".
كان ساسى قد تعرض لإصابة بكسر فوق كعب القدم تطلب تدخلا جراحيا سريعا وأجرى عملية جراحية فى تونس على أن يبدأ التأهيل بعد أسبوع حيث يعمل الاتحاد التونسى على تجهيزه من أجل التواجد مع نسور قرطاج فى أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر.
فرجانى ساسى
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