شكرا لقرائتكم خبر عن كان 2019 .. زيمبابوى وقصة غرام فرعونية فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

فربق زيمبايوي من تاريخه في بطولات أمم أفريقيا، يبدو انه مغرما بمصر سواء باللعب معها أو اللعب علي أراضيها.. وأخر هذة القصيدة الوقوع في مجموعة مصر والعودة للمشاركة في الكان علي أرض الفراعنة في وقت واحد ، وسبق ذلك حدوث نفس الأمر أكثر من مرة.



منتخب زيمبابوى 2019

من بين 4 مشاركات هى عدد ظهور زيمبابوى فى الكان منها المقبلة أعوام 2004-2006- 2017 ــ 2019 يظهر لمصر الدور الاكبر في مسيرة منتخب المحاربين فى كأس أمم أفريقيا.. اذا صاحبه الفراعنة في دور المجموعات مرتين (2004 ــ 2019 ) ويخوض البطولة علي ارضه للمرة الثانية بعد بطولة 2006 كما يقع الفريقين فى المجموعة الأولى بصحبة أوغندا والكونغو.. وتعد البطولة الوحيدة الخارجة عن هذا الاطار الأخيرة في الجابون 2017

ماذا فعل منتخب زيمبابوي في مشاركاته الثلاث السابقة ؟

2017 الجابون

احتل قاع المجموعة وودع من الدور الأول .. تلقى خسارتين أمام وتونس والسنغال بنتيجة 2/0 و 4/ 2 وتعادل مع الجزائر 2/2.

سجل 4 أهداف واستقبل 8

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مجموعة مصر 2004

احتل قاع المجموعة وودع من الدور الأول .. حقق الفوز علي الجزائر 2/ 1 و نال خسارتين أمام مصر والكاميرون بنتيجة 2 / 1 و 5 / 3 علي التوالي.

سجل 6 أهداف واستقبل 8

على أرض مصر 2006

احتل قاع المجموعة وودع من الدور الأول .. تلقى خسارتين أمام السنغال ونيجيريا بنتيجة واحدة 2 / 0 ، وفاز على غانا 2 / 1.

سجل 2 واستقبل 5



منتخب زيمبابوى قبل بطولة 2017

واقعة الإضراب قبل نسخة 2017 الأبرز فى تاريخ زيمبابوى بأمم أفريقيا

ومن أشهر قصص منتخب زيمبابوى المرتبطة ببطولة أمم أفريقيا، إضراب اللاعبين عن المشاركة فى كان 2018 بسبب أزمة مكافات التأهل قبل أن تحل الأزمة بتدخل القيادات السياسية فى البلاد، إذ اعتصم اللاعبين في مقر إقامتهم ورفضوا حضور عشاء رسمي مع نائب رئيس البلاد قبل توجه البعثة الرسمية للمشاركة في البطولة مطالبين بمكافأة 5 آلاف دولار لكل لاعب من أجل خوض البطولة إضافة إلى مصروف يومي بين 150 و 500 دولار