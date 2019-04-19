شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يوضح لماذا يتصدر الزمالك جدول الدوري عن بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات اللائحة الخاصة بترتيب الفرق فى جدول الدوري الممتاز هذا الموسم ، حيث أكد أنه يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة فى حالة تساوي فريقين فى عدد النقاط ثم فارق الأهداف بعد ذلك.

أكد عامر حسين لـ " الخليج 365 " الزمالك الآن فى الترتيب الأول للدوري على الرغم من تساويه مع بيراميدز برصيد 60 نقطة ، ولكن الزمالك يتصدر بفارق الأهداف بعد تعادلهما معاً فى المباراة الأولي بالدوري 3 / 3 .

يتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 60 نقطة وبيراميدز ثانياً بنفس الرصيد ثم الأهلى ثالثاً برصيد 58 نقطة.