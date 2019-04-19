شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو...احصائيات و تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى و مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على استاد المكس وفي تمام الخامسة والنصف عصراً يتجدد اللقاء بين الاتحاد السكندرى ونظيره مصر المقاصة، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام فى مواجهة نارية للفريقين بعد خسارة زعيم الثغر من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة، فيما خسر مصر المقاصة من بتروجت بهدفين مقابل هدف فى ذات الجولة.

-تشهد مباراة الاتحاد و المقاصة العديد من الأرقام و الأحصائيات حيث تقابل الفريقين 14 مرة فاز الاتحاد مباراتين و المقاصة 7 وتعادلا 5 مباريات.

-الأهداف : الاتحاد " 13" المقاصة 23 هدف.

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-هداف المواجهات : جون أنطوي و كابونجو كاسونجو و كونان برصيد 3 أهداف.

-ويتفوق طلعت يوسف المدير الفني الحالي للمقاصة على حلمي طولان مدرب الاتحاد ، حيث فاز طلعت فى 4 مواجهات مع فرق أخري وتفوق طولان فى مباراة واحدة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 32 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكهم 49، فيما يحتل المقاصة المركز السادس برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاءً وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكهم 31.