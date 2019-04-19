شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يواصل جولاته لتفقد ملاعب التدريب استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد فضل، مدير بطولة كأس أمم أفريقيا، جولاته فى ملاعب التدريب المخصصة لاستقبال المنتخبات استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

وزار فضل ملعب المقاولون العرب لتفقد أعمال التطوير والتأكد من أن كل شىء يسير وفق الجدول الزمنى الموضوع مسبقا.

وحرص فضل على مطابقة اشتراطات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على ملعب التدريب الرئيسى فى المقاولون، وكذلك ملعب التدريب الفرعى، وذلك فى غرف خلع الملابس وكفاءة إضاءة الملعب وحالة النجيل الطبيعى.

وتوجه بعد ذلك مدير اللجنة المنظمة إلى ملعب نادى السكة الحديد لاستكمال جولاته اليومية والتى شهدت فى اليومين السابقين زيارة ملعب الشمس وإيرو سبورت والكلية الحربية.

وكانت اللجنة المنظمة قد استقرت على تخصيص ملعب تدريب لكل منتخب تأهل للمشاركة فى البطولة لمنح الفرق خصوصية وحرية فى اختيار مواعيد المران.

في المعتاد يتشارك المنتخبات في ملاعب التدريبات ويرسل كل فريق جدول حصصه التدريبية للتنسيق، لكن مصر تحرص على تقديم بطولة استثنائية في كل شيء لذلك تم تخصيص ملعب تدريب لكل منتخب.

ويأتى ذلك مع وجود 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة التي تنطلق 21 يونيو المقبل.

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وتستمر الزيارات اليومية للاستادات وملاعب التدريب للاطمئنان إلى أن كل شيء يسير وفق الجدول الزمني وتسليم كل الاستادات وملاعب التدريب والفنادق إلى الكاف والمنتخبات مع الموعد المحدد سلفا.

محمد فضل فى استاد المقاولون

مدير بطولة أمم أفريقيا يتابع العمل بملاعب التدريب