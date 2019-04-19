كواليس استقالة طلعت يوسف من تدريب مصر المقاصة

كشف منير عقيلة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة عن كواليس قرار طلعت يوسف المدير الفني للفريق بالاستقالة من تدريب النادي الفيومي. وكان طلعت يوسف قد أعلن الاستقالة قبل لقاء الاتحاد السكندري ببطولة الدوري. النادي الفيومي. وكان طلعت يوسف قد أعلن الاستقالة قبل لقاء الاتحاد السكندري ببطولة الدوري. وقال عقيلة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "طلعت يوسف بيفكر في هذا القرار من شهر فبراير وقام بتأجيله أكثر من مرة". وتابع "طلعت يوسف أبلغ الإدارة برحيله منذ 3 أيام لكنهم لم يردوا عليه حتى الآن".

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