طلعت يوسف يستقيل من تدريب المقاصة قبل مباراة الإتحاد

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري المقرر إقامتها بعد قليل هى الأخيرة له مع الفريق وسيتقدم باستقالته بعدها. مع الفريق وسيتقدم باستقالته بعدها. ورفض المدير الفني المستقيل الإعلان عن الأسباب التي دفعته للاستقالة في الوقت الحالي. ويحتل فريق المقاصة المركز الخامس في جدول المسابقة برصيد 40 نقطة جمعها من 29 مباراة حيث فاز فى إحدى عشر مباراة وخسر مثلها وتعادل في سبع مباريات.

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