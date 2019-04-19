بيدرو لاعب الأسبوع في الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" اختيار اللاعب الاسباني بيدرو لاعب تشيلسي أفضل لاعب في في إياب ربع نهائي الدوري الاوروبي .

وذلك لتألقه في لقاء الإياب أمام سلافيا براغ التشيكي، حيث أحرز هدفين قاد تشيلسي للتأهل الي نصف النهائي الأوروبي للمرة الاولى منذ

2013.ونجح النجم الإسباني في التسجيل في لقاء الذهاب والإياب 3 أهداف أمام سلافيا براغ، ليقود المدرب ساري للتأهل أول مرة في تاريخه إلي التأهل لنصف نهائي بطولة أوروبا.