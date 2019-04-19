رسميا اختيار كرستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر مارس

أختارت جماهير نادي يوفنتوس نجم الفريق كريستيانو رونالدو ليكون أفضل لاعب خلال شهر مارس الماضي . وجاء ذلك بسب تألق رونالدو مع السيدة العجوز أوروبيًا ومحليًا حيث استطاع أن يقود اليوفي إلي تسجيل

ويحتل كرستيانو رونالدو صدارة هدفي 3 أهداف ليساهم في تأهل يوفنتوس إلي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويحتل كرستيانو رونالدو صدارة هدفي الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.

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