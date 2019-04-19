خالد بوطيب يجري اشعه لمعرفة حجم الاصابة

يجري المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أشعة طبية على ركبته اليوم الجمعة، للتعرف على حجم

إصابته التي تعرض لها مؤخراً. وكان اللاعب أصيب خلال مباراة الفريق الأبيض، أمامالإسماعيلي أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة 10 للدوري، الذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، وتم استبداله خلال أحداث الشوط الأول، ودخل بدلاً منه عمر السعيد.