زمالك 97 يهزم الداخلية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 97 علي فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الـ 34 ، ضمنمنافسات بطولة الجمهورية للشباب.
أحرز هدفي الفريق الزمالك كل من: أحمد عادل " ميسي"
ويقود زمالك 97 سيد حنفي مديرا فنيا ويعاونه محمد إبراهيم مدربا عاما، وعامر صبري مدربا، وعمر فهيم المشرف الفني علي الفريق وسعيد الطيار إداريا.
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