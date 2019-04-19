زمالك 97 يهزم الداخلية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 97 علي فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الـ 34 ، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للشباب. منافسات بطولة الجمهورية للشباب. أحرز هدفي الفريق الزمالك كل من: أحمد عادل " ميسي" ، مصطفي سامي. ويقود زمالك 97 سيد حنفي مديرا فنيا ويعاونه محمد إبراهيم مدربا عاما، وعامر صبري مدربا، وعمر فهيم المشرف الفني علي الفريق وسعيد الطيار إداريا.



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