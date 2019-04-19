حلمي طولان يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام مصر المقاصة

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة حلمي طولان، التشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة مصر المقاصة، والمقررة في الخامسة والنصف مساءاليوم الجمعة، على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٠ من مسابقة
الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل، كالآتي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، محمد أنور، محمود شعبان.
خط الوسط: نور السيد، خالد الغندور، أحمد توفيق، رزاق سيسيه، عمار حمدي.
خط الهجوم: خالد قمر.
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