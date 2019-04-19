شاهد .. الأهلي يتراجع من المركز الأول للثالث في 5 ساعات

خسر الأهلي أمام بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز.
وأحرز الهدف الوحيد لفريق بيراميدز اللاعب البرازيلي كينو، بعدما سدد الكرة بمهارة فائقة "بليسينج"، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد الشناوي.
وتراجع الأهلي من صدارة الأهلي للمركز الأول إلى الثالث، خلال 5 ساعات فقط، هي مدة مباراتي الزمالك مع الإسماعيلي، والأهلي أمام بيراميدز.
الأهلي قبل مواجهة الزمالك مع الإسماعيلي، كان متصدرًا لمسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، متفوقًا بنقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني ويليه
ونجح الزمالك في الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين أمس سجلهما عمر السعيد ويوسف أوباما، ليصبح رصيد الأبيض 60 نقطة ويتراجع الأهلي للمركز الثاني.
وبعد الخسارة أمام بيراميدز، تراجع الأهلي مرة أخرى للمركز الثالث، ليحتل الفريق الأحمر 3 مراكز في غضون 5 ساعات مدة مباراتي الأمس، حيث كان هناك فاصلًا زمنيًا بينهما مدته ساعة واحدة.
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