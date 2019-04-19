ليونيل ميسي يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" اختيار ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لاعب الأسبوع في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وذلك بسبب تألق ميسي أمام مانشستر يونايتد وأحرز هدفين في اللقاء الذي حقق في برشلونة الانتصار بثلاثة أهداف دون رد . مانشستر يونايتد وأحرز هدفين في اللقاء الذي حقق في برشلونة الانتصار بثلاثة أهداف دون رد . وكان ميسي يعاني من التسجيل خلال ربع النهائي منذ أن سجل 2013 أمام باريس سان جيرمان ليفق العقدة التي استمرت 6سنوات ونجح خلالها في تسجيل هدفين .ويذكر أن كل من فيرمينو ليفربول وسان نافس ميسي علي الجائزة.

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