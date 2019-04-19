جون أنطوي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الاتحاد السكندري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، والذي ينطلق الساعة الخامسة والنصف مساء، على ستاد المكس، ضمن مواجهات الجولة 30 لمسابقة الخامسة والنصف مساء، على ستاد المكس، ضمن مواجهات الجولة 30 لمسابقةالدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: أحمد عادل عبدالمنعم أحمد مودي،عصام صبحي، أحمد محسن، محمد توني، رجب عمران، مصطفى شبيطة، ميدو جابر، جون أنطوي، محمد دسوقي،أسامة جلال.

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