رياضة | الكواليس الكاملة لاستقالة طلعت يوسف من تدريب المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكواليس الكاملة لاستقالة طلعت يوسف من تدريب المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل إدارة نادي مصر للمقاصة عن الأسباب وراء استقالة طلعت يوسف من تدريب الفريق اليوم الجمعة بعدما أعلن انتهاء مشواره عقب مباراة الاتحاد السكندري اليوم ببطولة الدوري.

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وأكد المصدر أن طلعت يوسف غاضب بسبب الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن دخول مسئولي المقاصة في المفاوضات مع مدربين جدد ورغم نفي الأمر له لكنه شعر برغبتهم في الإحلال والتجديد مما دفعه في النهاية لتقديم استقالته.

وأوضح أن الإدارة نفذت كل طلباته طوال الفترة الماضية وعندما طلب خصم 30 ألف جنيه من مستحقات اللاعبين لتراجع النتائج تمت الموافقة على الأمر ولم يعترضوا.