رياضة | الآشعة تحدد موقف مهاجم الزمالك من مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآشعة تحدد موقف مهاجم الزمالك من مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أشعة طبية على ركبته اليوم الجمعة، للتعرف على حجم إصابته التي تعرض لها مؤخراً.

وكان اللاعب أصيب خلال مباراة الفريق الأبيض، أمام الإسماعيلي أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة 10 للدوري، الذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، وتم استبداله خلال أحداث الشوط الأول، ودخل بدلاً منه زميله عمر السعيد.

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ومن المقرر أن يتم تحديد موقف اللاعب من اللحاق بمباراة بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للدوري، المحدد له يوم الثلاثاء المقبل، على ضوء نتيجة الأشعة التي سيخضع لها اللاعب المغربي.