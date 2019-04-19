رياضة | صراع مشتعل على القمة.. مباريات ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع مشتعل على القمة.. مباريات ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواصل الصراع المثير بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسم الحالي، وذلك قبل نهاية المسابقة بأربعة أسابيع فقط.

ليفربول تغلب علي نظيره تشيلسي بهدفين دون رد ورفع رصيده إلي 85 نقطة من 34 مباراة، ويعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 83 نقطة بعد فوزه على كريستال بالاس أول أوائل هذا الاسبوع جمعهما من 33 مباراة وله مباراة مؤجلة زيادة عن منافسه الليفر.

وإليكم المباريات المتبقية لفريقي مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي:-

- مباريات مانشستر سيتي:

-20 أبريل .. مانشستر سيتي × توتنهام

-24 أبريل .. مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي

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-28 أبريل .. بيرنلي × مانشستر سيتي

-4 مايو .. مانشستر سيتي × ليستر سيتي

-12 مايو .. برايتون × مانشستر سيتي

- مباريات ليفربول:

- 21 إبريل: كارديف × ليفربول

- 26 إبريل: ليفربول × هدرسفيلد

- 4 مايو: نيوكاسل يونايتد × ليفربول

- 12 مايو: ليفربول × وولفرهامبتون