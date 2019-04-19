رياضة | عاجل.. الأهلي يعاقب محمد الشناوي بسبب واقعة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعاقب محمد الشناوي بسبب واقعة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غرامة مالية على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر عقب مباراة بيراميدز.
وقام عبد الحفيظ بتوقيع غرامة مالية على الشناوي بعدما دخل في مشادة قوية خلال مباراة الأمس مع لاعبي بيراميدز وحصوله على الإنذار الثالث الذي سيحرمه من المشاركة أمام المصري.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.