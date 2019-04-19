رياضة | شريف إكرامي يقود الأهلي أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي يقود الأهلي أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حماية عرين الفريق الأحمر في مباراة فريقه المقبلة أمام المصري بدلا من زميله محمد الشناوي.

ويغيب الشناوي عن المباراة المقبلة أمام المصري بسبب الإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث في مباراة الأمس أمام بيراميدز والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

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وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي بأن إكرامي سيكون جاهزا لحراسة مرمى الفريق الأحمر أمام المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.