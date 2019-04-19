رياضة | تعرف على موعد مباراة تشيلسي ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة تشيلسي ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي، نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، يوم الخميس 2 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

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وتأهل البلوز بعد الفوز على فريق سلافيا براج التشيكي في المباراتين ذهابا وإيابا، حيث انتصر خارج ملعبه بنتيجة هدف نظيف أحرزه ماركوس الونسو، وكرر الفوز على ملعبه بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ونجح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في الإطاحة بنادي بنفيكا البرتغالي، بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 4-2، والفوز إيابا على ملعبه بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، والاستفادة من الهدفين خارج ملعبه في مجموع المباراتين.