رياضة | مدرب مانشستر يونايتد: نريد أن نصل للمربع الذهبي بالبريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مانشستر يونايتد: نريد أن نصل للمربع الذهبي بالبريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، أنه لا يجب التفكير في أي شيء آخر سوى في الأسبوع المقبل الذي يحتمل أن يكون حاسماً في الدوري، مع سعي الفريق للحاق برباعي المقدمة عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا.

سيلعب يونايتد أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وتشيلسي على مدار 8 أيام المقبلة، مع سعيه لتحسين مركزه 6 في جدول ترتيب الدوري.

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وقال سولشار للصحافيين قبل توجهه لمواجهة إيفرتون بعد غد الأحد: "المباريات الثلاث المقبلة هي محور تركيزنا على المدى القصير، لا يجب أن نفكر في أي شيء سوى أن نجتاز هذا الأسبوع العظيم الذي ينتظرنا، من الرائع أن يكون لديك مباريات تتطلع قدما لخوضها وسيتغير التركيز بالطبع، ندرك أنها ستكون مباراة صعبة في جوديسون بارك أمام ايفرتون، فجميع الفرق الأخرى رأت ذلك، كنا نود أن نخوض مباراة في الدور نصف النهائي بدوري الأبطال، لكن الحال ليس كذلك الآن، لذا فأن علينا أن نركز على المباريات التي أمامنا".

وأضاف: "نريد أن نصل للمربع الذهبي، ولكي نعود لهذه الإستادات ثانية فإننا بحاجة لأن ننهي الموسم ضمن الأربعة الأوائل".