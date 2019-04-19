رياضة | أول تعليق من دييجو سيميوني على تصرف كوستا المثير للجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من دييجو سيميوني على تصرف كوستا المثير للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، دييجو سيميوني، أن مشكلة لاعبه دييجو كوستا الذي رفض الانخراط في تدريبات الفريق تم حلها، مشيراً إلى أنه لا يعتريه أي شك في أنه سيتمكن من تقديم اللاعب في صورة أفضل في الموسم المقبل.

وقال سيميوني اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل مباراة فريقه غداً السبت أمام ايبار في الدوري الإسباني: "ما يمكنني أن أقوله لكم هو أن هذا الموقف شأن داخلي قمنا بحله، اليوم كوستا كان يتدرب كما كان يتدرب دائماً".

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وأوضح المدرب الأرجنتيني أن هذه الواقعة لن تغير فكرته عن كوستا، وأضاف قائلاً: "لم يقدم موسماً جيداً بسبب الإصابات التي تعاقبت عليه، ولم تسمح له بالتقدم بشكل طبيعي كأي لاعب أخر، لا يعتريني أي شك في أنه سيظهر بشكل جيد للغاية في الموسم المقبل".

واستطرد سيميوني: "منافس حقيقي، حدثت له بعض الأمور التي حرمته من الاستمرارية بشكل طبيعي، هذا بالإضافة إلى عقوبة إيقافه حتى نهاية الموسم، من معرفتي به أقول أن كل هذا سيجعله يتمرد، كان يشعر بشغف كبير في فترة الإعداد للموسم وكان لديه نهم ورغبة كبيرة للعودة للتألق هذا الموسم، ولكن الظروف لم تكن مثالية".