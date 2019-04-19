رياضة | مدرب ليفربول يفاجئ برشلونة بهذا التصريح الناري!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليفربول يفاجئ برشلونة بهذا التصريح الناري! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يثق مدرب ليفربول يورغن كلوب في قدرة لاعبيه على التعافي بالقدر الكافي لتجنبهم الإرهاق عقب المشاركة الأوروبية والتركيز على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويواصل ليفربول، الذي بلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على مستضيفه بورتو البرتغالي الأربعاء الماضي، صراعه مع مانشستر سيتي على اللقب المحلي عندما يلعب على أرض كارديف سيتي بعد غد الأحد.

ويلتقي سيتي، الذي خاض مباراة أقل من ليفربول، مع توتنهام هوتسبير للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين غداً السبت.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "لا نزال ننافس في دوري الأبطال والدوري الممتاز ولا نشعر بالإرهاق، التدريب بات أقل قوة لأننا لسنا بحاجة لبذل المزيد من الجهد، اللاعبون يدركون ما يفعلون، سنخوض تدريباً خفيفاً غداً ثم الذهاب إلى كارديف، يجب علينا الفوز بكافة مبارياتنا المقبلة وكذلك في دوري الأبطال، لم يتغير شيء منذ يوليو الماضي، بلغنا مرحلة متقدمة من البطولتين ونريد الفوز باللقبين".

وعقب زيارة عاصمة ويلز سيستعد ليفربول لمواجهة اثنين من أندية النصف الأدنى من الجدول هما هدرسفيلد تاون ونيوكاسل يونايتد ثم مباراتي قبل نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

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وقال المدرب الألماني إن لاعبيه استفادوا من تجربة بلوغ نهائي دوري الأبطال واحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الموسم الماضي ويستطيعون التعامل مع الأمر مع ختام موسم مثير آخر.

وأضاف: "لم يعد تحدياً لأننا اعتدنا على الأمر، برشلونة؟ قبلها سنواجه كارديف وهدرسفيلد في مباريات تحمل ذات الأهمية بالنسبة لنا مثل ما يليها".

وأبدى كلوب سعادته بعودة المدافع جو غوميز من الإصابة ومشاركته أمام بورتو بينما قد يشارك لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين في بعض المباريات قبل نهاية الموسم عقب تعافيه من إصابة خطيرة في ركبته.

وقال كلوب: "جو ظهر بشكل جيد، خاض نحو 15 أو 20 دقيقة، هل سيبدأ؟ لا أدري لدينا العديد من اللاعبين، من الجيد استعادته وكذلك أوكسليد، طالما يؤدي بقية اللاعبين المطلوب منهم سيستمرون لكن من الجيد للغاية استعادة المصابين".

ويأمل كارديف في مواصلة انتصاراته عقب الفوز على منافسه على الهبوط برايتون أند هوف ألبيون يوم الثلاثاء الماضي لينعش آماله في البقاء بالدوري.