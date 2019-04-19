رياضة | رسميا.. نجم بيراميدز يغيب عن مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. نجم بيراميدز يغيب عن مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب أحمد أيمن منصور مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك، بالدوري العام.

ويأتي غياب اللاعب بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مؤجلات الدوري.

وحقق بيراميدز سبورت، الفوز على الأهلي بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب بتروسبورت، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري.