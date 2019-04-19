رياضة | " جاتوزو" يعلن قائمة ميلان لمواجهة بارما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " جاتوزو" يعلن قائمة ميلان لمواجهة بارما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان، قائمة فريقه لمباراة بارما المقرر لها، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي

ووفقًا للحساب الرسمي لميلان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن جاتوزو ضم 23 لاعبًا إلى قائمة لقاء بارما، والتي شهدت عودة الثنائي جيانلويجي دوناروما ولوكاس باكيتا من الإصابة.

وجاءت قائمة ميلان كاملة، كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما - أنطونيو دوناروما - رينا.

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الدفاع: أباتي - كالابريا - كالدارا - كونتي - لاكسالت - موساكيو - رودريجيز - رومانيولي - زاباتا.

الوسط: باكايوكو - بيرتولاتشي - بيليا - كيسي - باكيتا.

الهجوم: بوريني - تشالهان أوجلو - كاستييخو - كوتروني - بيونتيك - سوسو.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، بينما بارما في المركز الـ14 برصيد 35 نقطة.

