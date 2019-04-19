رياضة | فرمان هاني رمزي يصدم رباعي الزمالك قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان هاني رمزي يصدم رباعي الزمالك قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات النهائية على قائمته قبل بطولة أمم افريقيا 2019.

واستقر أجيري على استبعاد رباعي الزمالك عبدالله جمعة وأوباما وكهربا وعمر السعيد بعد المطالب التي خرجت في الفترة الأخيرة عن منح الفرصة للرباعي والضغط الإعلامي والجماهيري بضرورة تواجدهم في أمم افريقيا.

وجاء تقرير هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني بعدم جدوى ضم الرباعي وتوافر بدلاء أفضل منهم حاليًا.

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تقرير رمزي شهد انتقادات لأوباما بسبب قلة الخبرة بالإضافة إلى كهربا لمشاكله داخل وخارج الملعب في الوقت الذي يتواجد فيه بدلاء بمركز الجبهة اليسرى وتفضيل أحمد أيمن منصور عن عبدالله جمعة بسبب إمكانية توظيف الأول في مركز المدافع والظهير الأيسر.

في الوقت الذي رفض فيه ضم عمر السعيد بسبب قلة الخبرات الدولية والخوف من تأثره بالضغوطات وعدم ظهوره بنفس المستوى مع الزمالك.