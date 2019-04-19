رياضة | ريفالدو يرشح برشلونة للتتويج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفالدو يرشح برشلونة للتتويج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأسطورة البرازيلية ريفالدو لاعب برشلونة السابق عن فريقه المرشح لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الوصول لنصف نهائي البطولة.

وقال ر"يفالدو" في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت: اعتقد أن برشلونة هو المرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، يؤدي الفريق هذا الموسم بشكل جيد، يوم الثلاثاء الماضي أمام مانشستر قدموا أداءاً عظيماً، وميسي دائماً ما يصنع الفارق بتسجيل الاهداف والمساعدة في النواحي الهجومية، برشلونة المرشح الافضل لدوري ابطال اوروبا.

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وعن كيفية مواجهة ليفربول والتغلب على الفريق الإنجليزي قال: أعتقد أن عليهم الاستمرار في اللعب بنفس الطريقة. أعتقد أنهم يلعبون بشكل جيد ولديهم نظام يجب عدم تغيير ذلك إذا لعبوا ضد ليفربول كما كانوا وفي افضل حالتهم بالتأكيد سيحققون الفوز، من الصعب على أي فريق تخطي برشلونة.

وعن الفريق الذي سيرافق برشلونة لنهائي دوري الأبطال قال: ستكون مباراة صعبة بين اياكس وتوتنهام، اياكس يلعب بشكل جيد ، لقد تغلب على يوفنتوس وريال مدريد، سيكون نصف النهائي الآخر صعباً، أنا أعرف فقط أن برشلونة سيعبر للنهائي.

هل تعتقد أن مدافع أياكس دي ليجت سيكون توقيع جيد لبرشلونة فقال: نعم يريد برشلونة دائمًا التوقيع مع أفضل اللاعبين لا يمكنك التعاقد مع لاعبين جيدين يأتون ولا يلعبون لذلك لا بد من ان يكون هناك حذر مع اللاعبين الذين سيتعاقد معهم النادي لأنه من الصعب قدوم لاعبين ولا يشاركون، سيكون الأمر بمثابة أموال جالسة على مقاعد البدلاء.