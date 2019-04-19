رياضة | كوليبالي يكشف موقفه من الرحيل عن نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوليبالي يكشف موقفه من الرحيل عن نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق السنغالي كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي، على أنباء رحيله عن فريق الجنوب الإيطالي في نهاية الموسم.

وقال كوليبالي، إنه ينوي الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وتابع النجم السنغالي في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "لماذا؟ لقد نشأت في الدوري الإيطالي، هذا الدوري هو الذي جعلني اللاعب الذي أنا عليه حاليًا".

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وأكمل: "بالنسبة لي أهم شيء هو إنهاء الموسم بشكل جيد، ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وارتبط المدافع السنغالي بأكثر من نادِ في الفترة الأخيرة مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ويُعد "كوليبالي" من المدافعين البارزين في قارة أوروبا وارتبط بإمكانية مغادرة النادي الإيطالي في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.