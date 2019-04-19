شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يداعب شوبير بعد فوز بيراميدز على الأهلي والان مع التفاصيل

حرص المستشار تركي أل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على مداعبة الإعلامي أحمد شوبير عقب فوز بيراميدز على الأهلي. Advertisements وكتب تركي أل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ":"طموني على شوبير ياناس". وفاز فريق بيراميدز على الأهلي بهدف نظيف في الجولة المؤجلة من الأسبوع رقم 25 ببطولة الدوري الممتاز.

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