انت الان تتابع كلوب يتغنى بمحمد صلاح قبل مباراة كارديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
محمد صلاح
أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن إعجابه بمحمد صلاح بعد اختياره من قبل مجلة "تايم" الأمريكية ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم، ووضع صورته على الغلاف الرئيسي للمجلة، وقال كلوب عن ذلك: "صلاح نموذج في الكثير من الأشياء، من الرائع أن يوجد معنا إلى جانب ساديو ماني، فهما مسلمان، ويعيشان في عالم ينظر إليهما بصورة مخيفة، ونحن نعرف أن ذلك ليس صحيحًا، ومن الرائع أن نجد شخصًا يتمتع بكل هذا المرح والحب، وأن يقوم بكل ما يقوم به مع ديانته، هو لاعب مؤثر للغاية بالنسبة لنا".
وأضاف كلوب: "من الرائع أن نجد أشخاصًا آخرين يرون تأثير صلاح في العالم". وعن مواجهة كارديف المقبلة في الدوري الإنجليزي، قال كلوب: "نعرف جيدًا حجم الصعوبات التي تنتظرنا يوم الأحد، كارديف فريق اعتاد على الدفاع بصورة جيدة، ويملك جودة عالية في الكرات الثابتة، ويتميز بالقوة البدنية، الأمر الذي يصعب علينا
وعن مواجهة كارديف المقبلة في الدوري الإنجليزي، قال كلوب: "نعرف جيدًا حجم الصعوبات التي تنتظرنا يوم الأحد، كارديف فريق اعتاد على الدفاع بصورة جيدة، ويملك جودة عالية في الكرات الثابتة، ويتميز بالقوة البدنية، الأمر الذي يصعب علينا الأمور كثيرًا".
وتابع المدرب الألماني: "أعرف أن جميعكم يرغب في التحدث عن الموسم الإيجابي، ولكني لا أفكر في ذلك، لا نتحدث عن بورتو أو برشلونة، نحن لن نتحدث إلا في نهاية الموسم، فالتحدي المقبل بالنسبة لنا هو مواجهة كارديف".
وواصل: "لا نشعر بالإرهاق، نحن في مرحلة حاسمة من الموسم، ومن الجيد المنافسة على لقبين، وعلينا الفوز بالمباريات المتبقية سواء في الدوري أو دوري الأبطال".
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