انت الان تتابع بعد نفاد صبره.. زيدان يطلب بيع جاريث بيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

جاريث بيل

طلب زين الدين زيدان من إدارة ريال مدريد بيع جاريث بيل حتى لو كان ذلك يعني تأثر النادي مالياً للقيام بذلك، وعاد الفرنسي أخيرا إلى ملعب "بيرنابيو" كمدير فني بعد 10 أشهر من مغادرته، لكن وُعد بالكثير فيما يخص الانتقالات والاتجاه الرياضي للنادي بعد كارثة جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، وتعب زيدان أخيراً من بيل، الذي كان قد وصلته عروض انتقال بسعر مناسب منذ أكثر من عام، ولكنه الآن مستعد لبيع اللاعب بسعر أقل، مع وجود عدد قليل من الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، والذي سيتطلب التعاقد معه نفقات مالية عالية.

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ورفض رئيس النادي فلورنتينو بيريز، لسنوات، فكرة بيع بيل على الرغم من الاهتمام السنوي بخدماته، حيث كان اللاعب الويلزي عبارة عن إحدى صفقات شراء بيريز لجمع (آلجلاكتيكوس)، وبالتالي وجد المدربون السابقون أنفسهم تحت الضغط بعد أن تركوا بيل خارج التشكيل الأساسي. هذه المعاملة الخاصة قد انتهت الآن، حيث كان النضال