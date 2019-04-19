بعد فوز بيراميدز.. كيف خدع تركي آل الشيخ الأهلي؟

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فوز بيراميدز على الأهلي لم يأت بالصدفة، حيث إن الفريق لعب بروح وحماس وقوة، كما كان لدى رجال دياز الإصرار لتحقيق الثلاث نقاط، وتكرار فوز الدور الأول على المارد الأحمر

حصد فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على حساب مضيفه الأهلي بهدف نظيف، مساء أمس الخميس، على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز، ويدين بيراميدز في هذا الفوز لنجمه البرازيلي ماركوس كينو، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (14) من عمر الشوط الأول، ورفع بيراميدز رصيده إلى 60 نقطة، ليتقاسم صدارة الدوري مع الزمالك الذي يمتلك الأفضلية بسبب فارق الأهداف، وتجمد رصيد الأهلي عند 58 نقطة في المركز الثالث، علمًا بأن القطبين لعبا مباراتين أقل من بيراميدز.

فوز بيراميدز على الأهلي لم يأت بالصدفة، حيث إن الفريق لعب بروح وحماس وقوة، كما كان لدى رجال المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الإصرار لتحقيق الثلاث نقاط، وتكرار فوز الدور الأول على المارد الأحمر. بيراميدز أيضًا انتصر على الأهلي خارج الملعب، من خلال خدعة مالكه تركي آل الشيخ، بكلماته التي سبقت المباراة،

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