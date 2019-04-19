انت الان تتابع رحيل كوتينيو عن برشلونة = 355 مليون جنيه إسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

فيليب كوتينيو

يصر رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، على أن فيليب كوتينيو لن يغادر ملعب كامب نو هذا الصيف، رغم الاهتمام السائد من مانشستر يونايتد وتشيلسي، وانضم كوتينيو إلى برشلونة قادماً من ليفربول مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، لكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لم يكن له نفس التأثير الذي كان عليه خلال فترة وجوده مع فريق "الريدز"، مما أدى إلى تكهنات بقرب ابتعاده، لكن بارتوميو أوضح أن كوتينيو جزء من خطط المدرب إرنستو فالفيردي، إلا إذا دفع أحد الأندية الشرط الجزائي في عقد لاعب خط الوسط، الذي يشاع أنه مذهل ويصل إلى 355 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

وقال جوسيب ماريا بارتوميو في حديث للتليفزيون الإسباني "كوتينيو لاعب ممتاز ويمتلك ثقة المدرب، ولديه عقد معنا وسيظل في الفريق، إلا إذا قرر نادٍ آخر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده". ورفض بارتوميو أيضاً تلميحات بأن ناديه سيتحرك لإعادة نيمار إلى ملعب "كامب نو" بعد أقل من عامين من انضمامه إلى باريس سان جيرمان