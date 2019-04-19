انت الان تتابع رحيل كوتينيو عن برشلونة = 355 مليون جنيه إسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
فيليب كوتينيو
يصر رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، على أن فيليب كوتينيو لن يغادر ملعب كامب نو هذا الصيف، رغم الاهتمام السائد من مانشستر يونايتد وتشيلسي، وانضم كوتينيو إلى برشلونة قادماً من ليفربول مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، لكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لم يكن له نفس التأثير الذي كان عليه خلال فترة وجوده مع فريق "الريدز"، مما أدى إلى تكهنات بقرب ابتعاده، لكن بارتوميو أوضح أن كوتينيو جزء من خطط المدرب إرنستو فالفيردي، إلا إذا دفع أحد الأندية الشرط الجزائي في عقد لاعب خط الوسط، الذي يشاع أنه مذهل ويصل إلى 355 مليون جنيه إسترليني.
وقال جوسيب ماريا بارتوميو في حديث للتليفزيون الإسباني "كوتينيو لاعب ممتاز ويمتلك ثقة المدرب، ولديه عقد معنا وسيظل في الفريق، إلا إذا قرر نادٍ آخر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده". ورفض بارتوميو أيضاً تلميحات بأن ناديه سيتحرك لإعادة نيمار إلى ملعب "كامب نو" بعد أقل من عامين من انضمامه إلى باريس سان جيرمان
وقال جوسيب ماريا بارتوميو في حديث للتليفزيون الإسباني "كوتينيو لاعب ممتاز ويمتلك ثقة المدرب، ولديه عقد معنا وسيظل في الفريق، إلا إذا قرر نادٍ آخر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده".
ورفض بارتوميو أيضاً تلميحات بأن ناديه سيتحرك لإعادة نيمار إلى ملعب "كامب نو" بعد أقل من عامين من انضمامه إلى باريس سان جيرمان مقابل مبلغ قياسي عالمي قدره 200 مليون جنيه إسترليني.
واستخدم برشلونة المال لشراء عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند، مع إشادة بارتوميو بالمهاجم، وأضاف بارتوميو: "ليس من الممكن أن يأتي نيمار إلى برشلونة، حيث إن لدينا مشروعا رياضيا آخر مع ديمبلي وكوتينيو، ونحن سعداء بما لدينا، وديمبلي لاعب محترف جيد، إنه شاب وصل إلى نادٍ ضخم، وهذا ليس بالأمر السهل، لكنه تكيّف وهو أفضل بكثير من نيمار".
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل كوتينيو عن برشلونة = 355 مليون جنيه إسترليني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.