رئيس برشلونة يقرب نيمار من ريال مدريد

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تحرير:خالد الفوي ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

نيمار

إذا كان مستقبل النجم البرازيلي نيمار في إسبانيا، فإن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو يقربه من ريال مدريد بدلًا من العودة من جديد إلى العملاق الكتالوني، بعدما أشار إلى أن لاعب البرسا الفرنسي عثمان ديمبلي أفضل من نيمار، ورحل نيمار عن قلعة الكامب نو في صيف 2017 تجاه باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكنه منذ ذلك الحين، ويرتبط اسمه بالعودة إلى إسبانيا من جديد، وبتصريح بارتوميو الأخير بأن ديمبلي أفضل من نيمار، يبدو أنه لا توجد أي آمال لنيمار للعودة إلى العملاق الكتالوني من جديد، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى وصول تلك التعليقات إلى نيمار، الذي لا يبدو سعيدًا بانتقاده من قبل رئيسه السابق، خاصة أن بارتوميو أكد أن عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة مستحيلة في ظل وجود الثنائي عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو. وأوضحت "ماركا" أن نيمار يفكر جديًا بالعودة إلى إسبانيا من جديد ولكن عبر بوابة