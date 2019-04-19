شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على استعادة الزمالك صدارة الدوري وهزيمة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثنى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أداء اللاعبين وروحهم القتالية وإصرارهم على استعادة قمة الدوري، بفوزهم على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، في مباراتهما المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي أقيمت أمس الخميس.

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وطالب «منصور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، اللاعبين بالمضي قدماً نحو تعزيز الصدارة أمام بيراميدز في مباراة «القمة الحقيقية» للموسم الحالي، التي ستجمع بين الأول والثاني، ورصد «منصور» مكافآت خاصة واستثنائية للاعبين في حالة الفوز على بيراميدز.

وفيما يخص هزيمة الأهلي أمام بيراميدز علق منصور: «هو الأهلي عامل إيه دلوقتي بعد ما تصدر الزمالك واستعاد الصدارة منه، في حين تراجع هو إلى المركز الثالث».

وأضاف: «حزين على الأهلي في ظل مجلس إدارته الحالي بقيادة محمود الخطيب، وإنفاقه ملايين الدولارات على صفقات فاشلة».

وأبدى «منصور» اندهاشه من ترديد جماهير الأحمر مقولة «الأهلي لما بيركب مابينزلش»، قائلًا: «مؤكد كانوا يقصدوا عدم نزوله للمركز الثاني بل للمركز الثالث».