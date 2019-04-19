تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365" المباريات المتبقية للنادي الاهلي فى الدوري المصري الممتاز ومواعيدها بداية من مباراة المصرى المقبلة، المقرر لها الخميس المقبل، على ستاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع الـ 19، حيث تقام المباراة الساعة 8 مساءاً بعد تعديل موعدها .
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الذى يحتل المركز الثانى بنفس النقاط، ويليهم الاهلي فى المركز الثالث برصيد 58 نقطة .
وجاءت مباريات الأهلى المتبقية كالتالى:-
الاهلي والمصري الخميس الموافق 25 إبريل 2019 الساعة 8 مساءاً
طلائع الجيش والاهلي الأربعاء الموافق 1 مايو 2019 الساعة 8 وربع مساءاً
الاهلي وإنبى مباراة مؤجلة لم يتم تحديد موعدها حتى الآن
النجوم والاهلي الأحد 5 مايو 2019 الساعة 8 وربع مساءاً
الاهلي والاسماعيلى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن
الزمالك والاهلي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن
الاهلي وسموحة لم يتم تحديد موعدها حتى الآن
الاهلي والمقاولون العرب لم يتم تحديد موعدها حتى الآن
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