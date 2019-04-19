شكرا لقرائتكم ياسر ريان: فرصة الأهلى فى التتويج ببطولة الدوري مازالت قائمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر ريان نجم الأهلي السابق أن فرصة المارد الأحمر في التتويج ببطولة الدوري مازالت قائمة ، موضحاً أن خسارة الأحمر من بيراميدز لا تُعني ضياع بطولة الدوري رسمياً على الأهلي لذا لابد من التماسك جيداً من أجل تحقيق اللقب.

وخسر الأهلى من بيراميدز أمس، الخميس، بهدف نظيف فى الدورى ليُكرر بيراميدز فوزه على الأهلى للمرة الثانية هذا الموسم، ويفقد المارد الأحمر قمة المسابقة المحلية لصالح الزمالك، فيما يأتى بيراميدز ثانياً ثم الاهلى ثالثاً.

وأوضح ياسر ريان أن مباراة بيراميز بـ3 نقاط ليس أكثر وأنه سبق وأكد أن المنافسة على بطولة الدوري بين الثلاثة المُتصدّرين للمسابقة حالياً وهم الاهلي والزمالك وبيراميدز.

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وأكد ياسر ريان أنه حزين بالطبع لخسارة الاهلي من بيراميدز لكن المهم حالياً هو ضرروة تماسك الفريق وعدم تاثره سلباً بهذه الخسارة لأن مشوار التتويج يحتاج للأصرار والحماس والرغبة في الحفاظ على بطولة الأهلي المُفضّلة محلياً وهي الكأس.

وشدد ريان على أن التوتر حرم الاهلي من الفوز على بيراميدز ، مُطالباً اللاعبين والجهاز الفني بالهدوء ودراسة كل مباراة بشكل مُميز بما يمنح المارد الأحمر فرصة إستعادة قمة الدوري.

وأوضح ريان أن الضغوطات التى تُمارس حالياً ضد لاعبي الاهلي لها تأثير سلبي أن لم يمتلك الفريق واللاعبين ثقافة التعامل مع مثل هذه الضغوط خاصة في الفترة المقبلة التى ستشهد حسم بطولة الدوري.

وطالب ياسر رين لاعبي الفريق بضرورة العمل جيداً على إسعاد الجماهير في الفترة المقبلة لأن هذه الجماهير هي التي تُساند الفريق كثيراً وتتحمّل مرارة الهزيمة وكذلك التواجد في المدرجات من أجل تحقيق الفوز .