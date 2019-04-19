شكرا لقرائتكم مريم متولي و سلمى هاني تتأهلان لدور الـ 16 ببطولة الجونة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الثنائى المصرى مريم متولى وسلمى هانى إلى دور الـ 16 ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجاري . وجاء تأهل سلمى هانى عقب فوزها على الكندية دانيلى لوترينى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-2, 8-11, 11-8 . فيما تأهلت مريم متولى عقب فوزها على الإنجليزية فيكتوريا لوست بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-7, 11-8, 6-11, 11-9 . وفى منافسات الرجال ودع الثنائى مازن هشام ومصطفى عسل البطولة من دور الـ 32، حيث خسر مازن هشام أمام البيروفى دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 6-11, 11-6 . Advertisements فيما خسر مصطفى عسل أمام الويلزى جويل ماكين بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 7-11, 11-4.

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