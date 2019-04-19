شكرا لقرائتكم فضل يواصل جولاته فى ملاعب كأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل محمد فضل مدير بطولة كأس أمم إفريقيا، جولاته في ملاعب التدريب المخصصة لاستقبال المنتخبات استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.
وزار فضل ملعب المقاولون العرب لتفقد أعمال التطوير والتأكد من أن كل شيء يسير وفق الجدول الزمني الموضوع مسبقا.
وحرص فضل على مطابقة اشتراطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على ملعب التدريب الرئيسي في المقاولون وكذلك ملعب التدريب الفرعي، وذلك في غرف خلع الملابس وكفاءة إضاءة الملعب وحالة النجيل الطبيعي.
وتوجه بعد ذلك مدير اللجنة المنظمة إلى ملعب نادي السكة الحديد لاستكمال جولاته اليومية والتي شهدت في اليومين السابقين زيارة ملعب الشمس وايرو سبورت والكلية الحربية.
وكانت اللجنة المنظمة قد استقرت على تخصيص ملعب تدريب لكل منتخب تأهل للمشاركة في البطولة لمنح الفرق خصوصية وحرية في اختيار مواعيد المران.
في المعتاد يتشارك المنتخبات في ملاعب التدريبات ويرسل كل فريق جدول حصصه التدريبية للتنسيق، لكن مصر تحرص على تقديم بطولة استثنائية في كل شيء لذلك تم تخصيص ملعب تدريب لكل منتخب.
ويأتي ذلك مع وجود ٢٤ منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة التي تنطلق ٢١ يونيو المقبل.
وتستمر الزيارات اليومية للاستادات وملاعب التدريب للاطمئنان إلى أن كل شيء يسير وفق الجدول الزمني وتسليم كل الاستادات وملاعب التدريب والفنادق إلى الكاف والمنتخبات مع الموعد المحدد سلفا.
كانت هذه تفاصيل خبر فضل يواصل جولاته فى ملاعب كأس الأمم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.