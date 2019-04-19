مدفيديف يفجر المفاجأة ويقصي ديوكوفيتش من دورة مونتي كارلو

اسماء السيد - حقق الروسي دانييل مدفيديف المصنف عاشرا، مفاجأة كبرى في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز في كرة المضرب لهذا الموسم، بتغلبه على المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع النهائي الجمعة.

وحسم مدفيديف المباراة لصالحه 6-3، 4-6، و6-2، ليحرم الصربي من لقب ثالث في الدورة التي تستضيفها إمارة موناكو، ويثأر من خسارته أمامه في دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع هذا العام في مدينة ملبورن، في طريق الصربي الى إحراز اللقب.