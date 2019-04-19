شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلن رحيله عن تدريب المقاصة عقب مباراة الاتحاد اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفنى لمصر المقاصة انه سيتقدم باستقالته من تدريب الفريق الفيومى عقب انتهاء لقاء الفريق اليوم أمام الاتحاد السكندرى والمقرر لها بعد قليل .
وقال يوسف فى تصريحات خاصة انه اتفق على الانفصال بينه وبين مسئولى النادى الفيومى بالتراضى .
ويلتقى المقاصة مع الاتحاد السكندرى على استاد المكس في الخامسة والنصف عصراً فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام فى مواجهة نارية للفريقين بعد خسارة زعيم الثغر من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة، فيما خسر مصر المقاصة من بتروجت بهدفين مقابل هدف فى ذات الجولة.
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