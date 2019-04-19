المقاصة وإنبي وأسوان يتنافسون علي ضم أحمد الشيخ لاعب الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش السابق ونجم حرس الحدود الحالى، عدة عروض فى الفترة الماضية للانتقال لأيا منها خلال الانتقالات الصيفية القادمة عقب انتهاء عقده مع الحدود الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى . أحمد الشيخ يعتبر من الأوراق الرابحة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى للحدود بقيادة طارق العشرى ويجيد اللعب فى الطرفين الايمن والايسر واحرز ٥ أهداف مع الحدود . 3 أندية دخلت فى مفاوضات جادة مع احمد الشيخ لاعب الحدود فى مقدمتها المقاصة وإنبي وأسوان للحصول على خدمات اللاعب الذى سينتقل لاي منهم فى صفقة انتقال حر نظرا لعدم ارتباط اللاعب بأى عقود.

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