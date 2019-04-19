شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة الموافق 19 / 4 / 2019 العديد من الأحداث، ونستعرض فى التقرير أبرز 7 أنباء حدثت خلال الساعات الأخيرة.

على لطفى يحرس مرمى الأهلى أمام المصرى..وغموض موقف إكرامى

وضع محمد الشناوى، حارس مرمى فريق الكرة بالأهلى، الجهاز الفنى لفريقه فى مأزق بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة بيراميدز أمس وغيابه عن لقاء المصرى القادم، ولم يتبق سوى على لطفى الحارس الثالث ليكون أساسياً فى مواجهة الفريق البورسعيدى عقب نظرا لغموض موقف شريف إكرامى وجاهزيته من عدمها، خاصة أنه عائد من إصابة ولم يشارك فى التدريبات الجماعية بصورة كاملة حتى الان ما يعنى أن موقفه لم يتحدد من اللقاء المقبل.

بامبو يفجر بركان الغضب بين سيدومير و"آل عثمان" فى الإسماعيلى

فجرت واقعة تجميد كريم بامبو لاعب الإسماعيلى لنهاية الموسم، الأوضاع فى قلعة الدراويش خاصة أنها جاءت قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الزمالك التى اُقيمت أمس، الخميس، بإستاد الجيش الجديد بالسويس فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للدورى الممتاز وخسره الفريق الأصفر بثنائية دون رد.

برنامج تأهيلى 10 أيام لـ وليد سليمان فى ألمانيا

حدد الطبيب الألمانى الذى يشرف على تأهيل وليد سليمان، لاعب وسط الأهلى، مدة البرنامج الذى سيخضع له "الحاوى" خلال تواجده فى ألمانيا وهو 10 أيام، يعود بعدها إلى القاهرة للمشاركة فى المباريات والتدريبات الجماعية.

فتحى وعاشور وأيمن أشرف خارج حسابات لاسارتى فى الأهلى

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى، على استبعاد الثلاثى أحمد فتحى وحسام عاشور وأيمن أشرف لاعبى الفريق من مباريات الأحمر خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع مستواهم وعدم قدرتهم على مداراة المنافسين، ما أثر على مستوى الفريق خلال المباريات الأخيرة خاصة لقاءى الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقى وبيراميدز فى الدورى .

انطلاق منافسات دور الـ32 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

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تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور الـ32 ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجارى.

اتحاد الكرة يعين مصطفي لطفي مديرا لمنتخب الصالات

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين مصطفي لطفي مدرب عام منتخب الشاطئية السابق في منصب مدير منتخب مصر لكرة الصالات.

على ماهر يُجهز إنبى لديربى البترول بـ"فيديوهات" بتروجت

استعان علي ماهر، المدير الفنى لإنبى، بعدد من الفيديوهات لفريق بتروجت من مباريات الدورى، لدراستها قبل مباراة الفريقين بالدورى، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف وشرحها للاعبين خلال محاضرات مكثفة قبل ديربى البترول.